21.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:22

45 yıl sonra gelen 'vefa'...Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

Kıbrıs gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen madalyaları tevcih edildi

Kıbrıs gazileri: "Barış Pınar Harekatı'na da çağırsalar tereddüt etmeden katılırız"

EDİRNE - Edirne'de, 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere, 'Milli mücadele madalyası ve beratı' tevcih edildi. Merhum gazilerin ise 45 yıl sonra gelen 'onur' nişanelerini eşleri, çocukları ve torunları aldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda, Aile Çalışmalar ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen törende, Kıbrıs gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen 'Milli mücadele madalyası ve beratı' Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından tevcih edildi. Hayatını kaybeden gazilerin ise 45 yıl sonra gelen 'onur' nişanelerini eşleri, çocukları ve torunları aldı.

Madalya ve berat takdim töreninde, bazı gaziler ve yakınları duygu dolu anlar yaşarken, Kıbrıs gazileri ve yakınları 45 yıl aradan sonra da olsa büyük bir gurur ve onur yaşadıklarını söyledi.



"Barış Pınar Harekatı'na da çağırsalar tereddüt etmeden katılırım"

Kıbrıs Gazisi Ali Kubilay, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na Bolu Komanda Tugayı ile katıldım. Tekrar bu yaşta çağırılsam aynı göreve memnuniyetle katılırım. Şu anda Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'na da çağırılsam bu yaşta tereddüt etmeden katırım" dedi.

Kaynak: İHA