Son dakika haberleri! 45 yıl hapis cezası ile aranırken polislere yakalanan şahıs: "Yolun sonuna geldik"

Son dakika gelişmesine göre Yakın akrabayı kasten öldürme suçundan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi Antalya'da yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Yakın akrabayı kasten öldürme suçundan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi Antalya'da yakalandı. Şahsın polis ekiplerini karşısında görünce, "Yolun sonuna geldik" dediği öğrenildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Tarsus İlamat ve İnfaz Masasınca yakın akrabayı kasten öldürme suçundan 45 yıl hapis cezası ile aranan H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın polisleri karşısında görünce, "Yolun sonuna geldik" dediği öğrenildi.

(İHA)

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