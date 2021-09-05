45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi

Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ekibinin liderliğiyle sona erdi.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ekibinin liderliğiyle sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen yarışta 75 otomobil ve 150 sporcu, Orhaneli ve Keles ilçelerinde 368,94 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele etti.

Burak Çukurova ve Burak Akçay ekibi, iki gün süren zorlu mücadeleyi aynı takımdan Buğra Banaz ve Gürkal Menderes'in 9,6 saniye önünde ilk sırada tamamladı. Podyumun üçüncü basamağında ise Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan ve Aras Dinçer yer aldı.

Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda "İki Çeker" klasmanı, "Sınıf 4" ve "Genç Pilotlar" birinciliklerinin de sahibi oldu.

Sınıf N'de Evofone Rally Team'den Buğra Can Kılıç ve Yusuf Çalık, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye'den Erol Akbaş ve Egemen Dural ve Sınıf 5'te de Clio Trophy Turkey'den Mehmet Besler ve Egemen Ertürk zafere ulaştı.

Türkiye Historic Ralli Şampiyonası klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya ve Kerim Tar birinciliği kazandı. Ev sahibi ekip Onur Çelikyay ve Serdar Canbek Murat 124 ile ikinci, VW Golf GTI ile Cevdet Durmaz ve Ferhat İzzetoğlu üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda ise BC Vision Motorsport takımından Burak Başlık ve Bahadır Özcan genel klasman ve kategori 2 birinciliğini elde etti. Aynı takımdan Alpaslan Çukurova ve Can Hergüner ikinciliğe ve kategori 4 birinciliğine, Serdar Kaan Yalçın ve Güray Akgün de üçüncülüğe ulaştı. Kategori 3'te Emrah Ali Başo ve Yasin Tomurcuk, kategori 1'de ise Ali İşeri ve Bora İşeri birincilikleri elde etti.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'na, Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından 16-17 Ekim'de İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilecek Ege Rallisi ile devam edilecek.

45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi
45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Türkiye'de koronayla mücadelede yeni dönem yarın başlıyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu hale geliyor
Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, 'Bize veda eder durumda' diyerek uyardı
Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor! Profesör, "Bize veda eder durumda" diyerek uyardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Yaşar Güler Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Münir Özkul Gülben Ergen Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Marcao Max Meyer Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
45. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 17:33:47. #1.16#

title