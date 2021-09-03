45. Yeşil Bursa Rallisi hafta sonu yapılacak

BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi, 4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.

BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi, 4-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı olan 45. Yeşil Bursa Rallisi, yarın başlayacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen organizasyon aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan verecek.

Organizasyonda, 80 otomobil ve 160 sporcu iki gün boyunca 368,94 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda mücadele edecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu önünde saat 13.00'te başlayacak rallinin ilk gününde, BTSO adıyla geçilecek Sırma ve Ahmet Burkay adıyla geçilecek Dağakça etaplarında ikişer kez yarışacak ekipler, saat 20.30'dan itibaren ilk günü tamamlamış olacaklar.

Takımlar, 5 Eylül Pazar saat 09.00'da Red Bull adıyla geçilecek Hüseyinalan ve Limak Enerji adıyla geçilecek Soğukpınar etaplarında ikişer kez yarıştıktan sonra saat 16.15'te Aloft Bursa Otel önündeki finişe ulaşmak için mücadele verecek.

Üçüncü ayak öncesinde, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda BC Vision Motorsport takımından Buğra Banaz-Gürol Menderes, takımlarda BC Vision Motorsport, markalarda ise Castrol Ford Team Türkiye lider durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu