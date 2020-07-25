45 yaşında tarıma başladı, köyün örnek bahçesini kurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

45 yaşında tarıma başladı, köyün örnek bahçesini kurdu

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde, emekli olduktan sonra 45 yaşında tarıma başlayan Abdurrahman Demirsoy (75), köyün en beğenilen sera ve meyve bahçelerini oluşturdu.

45 yaşında tarıma başladı, köyün örnek bahçesini kurdu
25.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:37

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde, emekli olduktan sonra 45 yaşında tarıma başlayan Abdurrahman Demirsoy (75), köyün en beğenilen sera ve meyve bahçelerini oluşturdu. Demirsoy, okulların ve tarıma başlayanların öğrenmek için ilk durağı haline gelen bahçesinin bölgede örnek olarak gösterildiğini ifade etti. 

Devlet Demiryollarından emekli olan Abdurrahman Demirsoy, 1990 yılında ilçeye bağlı Kayıkçılar köyüne yerleşti. Babasından kalma arazinin yanına ev yaptıran Demirsoy, daha önce hiç bilgisi olmayan tarım işine yöneldi. Demirsoy, daha verimli sebze ve meyveler üretebilmek için görev yaptığı Ankara'da gördüğü sera sistemini köyüne kurdu. Köydeki ilk serayı kuran Demirsoy, ektiği sebzelerden verimli ürün almaya başlayınca aynı sistemi köylülerin de kurmasını sağladı. 360 haneli Kayıkçılar köyünde şimdi bölgenin en büyük seracılığı yapılmaya başlandı.  

Abdurrahman Demirsoy'un, eşi Sare ile birlikte çalıştığı sera ve meyve bahçeleri ise düzeni ve verimliliğiyle bölgede örnek olarak gösteriliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, okullar ve çevre köylerden birçok kişi Demirsoy ailesinin tarlasını görmek için köye geliyor. Abdurrahman Demirsoy, bahçesinde mevsimine göre birçok sebze ve meyveyi yetiştirdiğini söyledi.Emekli olmadan önce tarımla ilgili en ufak bir bilgisinin olmadığını, kendi çabasıyla öğrendiğini anlatan Demirsoy, "Tarımda emekli olunca ne yaparım dedim. Arkadaşlardan bilgi aldım ve ilk sera olayını 1990 yılında köyüme örnek sera olarak ilk serayı yaptırdım. Yaptırdığım sera, Zonguldak, hatta Bartın ve Karabük illerinde de yoktu. Demiryollarında çalışırken Ankara'da işletme binasının orada sera vardı. 1960 yıllarında oradan esinlendim ve emekli olduktan sonra bunu köyüme yapmaya karar verdim" dedi.BAHÇEYİ İNCELEMEK İÇİN KÖYE GELİYORLAR Bahçesinin bölgede örnek olarak gösterilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Demirsoy, şöyle konuştu:

"Bu memlekette ne oluyorsa bu bahçede hepsi oluyor. Domates, biber çeşitleri, kış sebzeleri marul brokoli ne varsa oluyor. Emekli olmadan önce hiç tarımla ilgim yoktu. Köyde yaşamıyordum. 10 yaşında ayrılmıştım. Emekli oluncaya kadar ilişkim olmadı. Şimdi elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde elimizden geleni yaptık. Gezmeye geliyorlar sürekli. İlçe tarıma gelen insanları benim bahçeye gönderirler örnek olarak görmek için. Çaycuma'nın 83 köyünün 70'i buraya gelmiştir örnek olarak öğrenmek için. Ben burada onlara bilgiler verdim. İnsanları fuarlara götürdük. Böyle büyüttük seracılığı. Çok güzel bir şey. İnsanlara vermek kadar huzur veren başka bir şey yoktur. Biz severek yapıyoruz bu işi. Faydalı olabilmek çok güzel bir şey. O yönden çok müsterihim." 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti Politika
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Magazin
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak Politika
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Fatih Terim: Arda Turan için yönetimle görüştüm
Fatih Terim: Arda Turan için yönetimle görüştüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Fatih Sultan Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Huysuz Virjin Kıvanç Tatlıtuğ Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Ali Şansalan Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: 45 yaşında tarıma başladı, köyün örnek bahçesini kurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 10:37:05. #1.15#
title