45 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 45 yaş aşı takvimi!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılamada son durum! Aşı randevusu! 50 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 45 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 45 yaş aşı takvimi!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılamada son durum! Aşı randevusu! 50 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 45 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 45 yaş aşı takvimi!

45 YAŞ ÜSTÜ AŞI

40 yaş ve 50 yaş üstünün ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Ocak ayında başlayan süreçte toplamda şu ana kadar 26.974.718 kişi aşılandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına alınmıştı. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenleri için aşı randevusu açıldı. Tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları aşılarını yaptıracak. 50 yaş üstü bireyler de bu aşamada aşılanacak. Ancak bu yaş grubu için henüz tarih belli olmadı. Öte yandan Sağlık Bakanı Koca 40 yaş üstü için ise, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi.

AŞI TAKVİMİ

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor: "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak. Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak. Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak. Türkiye'de Covid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından risk faktörü göz önünde bulundurularak belirlenen kesimlere aşılama yapılırken, son olarak 50 yaş üstü aşılamanın başladığı duyuruldu.Covid-19 aşılama sürecinde Türkiye'de geride kalan dönemde toplamda 26 milyon 974 bin 718 kişi aşılanırken, aşılama sırası 50 yaş üstü ve öğretmenlere geldi. Şu anda tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına dahil edilmiş durumda. Ayrıca 40 yaş üstü tüm branş öğretmenleri de aşı randevusu alarak Covid-19 aşısı olabiliyor. 50 yaş üstü aşılamanın başlayacağının duyurulmasına rağmen bu yaş grubunun hangi tarihten itibaren aşı olabileceği bilgisi ise henüz açıklanmadı. Yakın zamanda bu grupta yer alan vatandaşların da aşılamalarının başlayacağı düşünülüyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde aşı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, haziran sonunda 40 yaş üstü aşılama çalışmalarının başlayacağını duyurmuştu.Covid-19 aşı sürecinde ilk ve ikinci grubun ardından kronik hastalıkları olanlar, 40-49 yaş grubu ve 30-39 yaş grubunun aşılanması planlanıyor. Son olarak ise 18-29 yaş grubunun aşılaması yapılacak.