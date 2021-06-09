45 yaş üstü ne zaman? 45 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı programı kademeli olarak sürüyor. E-nabız aşı randevu ekranı sorgusu da yoğun şekilde devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca, 50 yaş üstü aşılama çalışmalarının başladığını açıklamasının ardından gözler 40 ve 45 yaş üzeri kişilerin aşılama işlemlerinde. Bakan Koca aşı randevusu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Peki, 45 yaş üstü ne zaman? 45 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı programı kademeli olarak sürüyor. E-nabız aşı randevu ekranı sorgusu da yoğun şekilde devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca, 50 yaş üstü aşılama çalışmalarının başladığını açıklamasının ardından gözler 40 ve 45 yaş üzeri kişilerin aşılama işlemlerinde. Bakan Koca aşı randevusu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Peki, 45 yaş üstü ne zaman? 45 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar haberimizde…

45 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

50 yaş üstü korona aşılama uygulaması 1 Haziran'da başlamıştı. Bakan Koca, ''Aşılamaya yarından itibaren (10 Haziran) 45 yaşa düşürüyoruz. Hafta başında 4 milyon 200 bin doz BioNTech aşısı gelecek" açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı takvimine göre, ikinci aşılama aşaması 50 yaş ve üstü ile son bulacak. Takvimin üçüncü aşamasının ise 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak.

9 Haziran günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası 40 yaş üstü vatandaşların da gelecek pazartesi gününden itibaren aşılanmasına başlanabileceği belirtildi.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Bakan Koca; "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" dedi.

Aşı randevusu almak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.