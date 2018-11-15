45 Yaş Altı Çalışanlara İkinci Emeklilik Şansı Geliyor

Çalışanlara ikinci emeklilik getirecek zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2017 yılı itibarıyla başlamıştı. Öncelikle çok çalışanı olan şirketler sisteme dahil oldu. Şimdi ocak ayı itibarıyla sıra küçük işletmelere geldi. 5 ile 9 çalışanı arasında personeli olan şirketler de 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sisteme dahil olacak. Bu şirketlerde çalışan 45 yaş altındaki sigortalılar BES'e girecek ve birikimleri için bir hesap açılacak.

DEVLET DESTEKLİYOR

Bütün bu işlemleri işveren yapacak ve bir BES şirketiyle anlaşarak çalışanlarını oraya kaydettirip primlerini ödeyecek. Bu sistemde ilk başta çalışanlar zorunlu olarak kayıt oluyorlar. Daha sonra cayma hakkını kullanmak isteyen sistemden çıkıyor. Cayma hakkını kullanan çalışanlardan yapılan kesintiler ise iade ediliyor. Kalmak isteyen için ise devletin çok önemli destekleri devreye giriyor.

MAAŞA GÖRE TASARRUF

Çalışanların katkı payları işverenleri tarafından ücretlerin kesilerek bireysel emeklilik şirketine aktarılıyor. Burada çalışanlar için ek bir işlem yapmaya gerek kalmıyor. İşverenin parayı yatırdığı hesap ise çalışanın kontrolünde oluyor. Bireysel emeklilik sözleşmesine ödenecek katkı payı, çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ü kadar oluyor. Örneğin brüt ücreti 3 bin lira olan bir çalışan için kesinti miktarı 90 lira olarak belirleniyor. Ancak isteyen çalışan bu miktarı istediği kadar artırabiliyor.

DEVLET 1.000 LİRA YATIRIYOR

Sistemden çıkmayıp kalan çalışanların hesabında sadece kesintiler birikmiyor. Devletin üç ayrı katkısı devreye giriyor. Öncelikle her ay yatırılan kesintinin yüzde 25'i kadar bir payı da devlet hesaba aktarıyor. Devlet katkıları bununla da bitmiyor. Sistemde kalmayı seçen çalışanın hesabına ayrıca 1.000 lira da devlet katkısı olarak yatırılıyor. Bütün bunlara ilaveten süre sonunda emeklilik hakkını kazanan çalışanın tüm birikimlerinin yüzde 5'i kadarı daha hesabına ekleniyor.

İŞVERENLER NE YAPACAK?

İşverenler öncelikle, en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorunda.

İşverenler çalışanın ücretinden kesilen miktarı emeklilik şirketine aktaracak.

İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorunda.

Ayrıca işverenler, çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak "faiz içeren" veya "faiz içermeyen" şeklinde tercihlerini almak, tercihte bulunmayanlar adına tercihte bulunmakla yükümlü bulunmakta.