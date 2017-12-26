45 Soruda Turgutlu" Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Kaymakamlığı tarafından hazırlanacak olan "45 Soruda Turgutlu" kitabı hazırlık toplantısı yapıldı.



Turgutlu Kaykamlığı toplantı salonundan düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam Turan, hazırlanacak olan "45 Soru Turgutlu" kitabının, ilçenin tanıtılması açısından büyük katkısı olacağını söyledi.



Turgutlu'nun hem ekonomik, hemde kültürel açıdan güzel bir konumda bulunduğunu ifade eden Turan, "İnşallah bu çalışma ile Manisa'nın bu büyük ve güzel ilçesinde herkes tanıyacak. Tarımı, sanayisi ve Kurtuluş Savaşından bu zamana gelen hatıraları ile Turgutlu önemli bir merkez. Bu ülke insanımıza duyurmamız lazım." diye konuştu.



Toplantıya, Kaymakam Turan'ın yanı sıra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayrettin Uslu, İlçe Kütüphane Müdürü Fatma Arıtük, Kent Müzesi sorumlusu Mehmet Gökyayla ve ilçede görevli edebiyat öğretmenleri katıldı.