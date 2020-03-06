45 Rus turizm acentesi Çanakkale'de buluştu

06.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:37

Rus turizm acenteleri temsilcileri, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası'nın (ÇARO) girişimleri ile Marmara bölgesinde ağırlandı. İstanbul ile başlayan gezi Kırklareli ve Edirne'nin ardından Çanakkale'de devam etti.



Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), aralık ayında charter seferler ile İstanbul'a gelen ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen tarih, kültür ve gastronomi meraklısı Rusları bölgeye çekmek için Rusya'nın en önemli haber kuruluşlarını ve gazetecilerini ağırlamıştı. Rus gazeteciler Çanakkale'nin turizm merkezlerini gezerek, Rusya'da Çanakkale'nin tanıtımını sağlamıştı. ÇARO girişimleri ile 3-7 Mart tarihleri arasında Rus turizm acente temsilcileri Marmara bölgesinde ağırlandı. İstanbul ile başlayan gezi, Kırklareli, Edirne'nin ardından Çanakkale'de devam etti.



Tur programı boyunca Türk turizm değerlerini farklı bir açıdan yeniden tanıyan ve bunun hem Rus ana akım medyası, hem de turizm basının büyük isimleri tarafından öğrenileceğini dile getiren basın temsilcileri, Çanakkale'nin turizm zenginliklerine basın ve sosyal medyalarında çokca yer vererek Rusya'nın en büyük tur operatörlerinin bölgeye taşınmasına vesile oldu.



Rusya'nın turizm devleri Parion'da



Misafirlere İÇDAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilen Parion antik kentine has püren balı ikram edildi. Parion kenti içerisinde 100 kilometrelik bir alanda bulunan ve sadece kasım ayında yetişen pürenlerden elde edilen bal, Parion'a özgü antik bir bal olmasıyla Rus misafirlerin ilgisini ve beğenisini kazandı.



Biga'da bulunan Troyalı Paris'in şehri Parion, Parion kazı ekibi eşliğinde ve yan flüt müzik dinletisi ile kapılarını Rus seyahat acente firmaları temsilcilerine açtı. Parion ziyaretinden sonra programa, ÇARO üyesi profesyonel turist rehbeleri eşliğinde Troya Müzesi ve Troya antik kenti ziyaret edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA