İmzalanan 3'lü protokolle 2014 yılında başlatılan proje kapsamında belirlenen dezavantajlı 45 pilot okuldan 5 bin 725 öğrenciye ulaşıldı.

DEVLET ŞEFKAT ELİNİ UZATILDI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla başlatılan "Her Zaman Birlikte" adlı proje sayesinde; kırsal ve kenar mahallelerde yaşayan öğrencilere, devletin şefkatli eli uzatıldı, yasa dışı faaliyetlerden uzak tutuldu. Sosyal ve kültürel etkinliklerle hayatında yepyeni bir sayfa açan öğrenciler, devletin onların yanında yer aldığını hissetti.

İLK KEZ GÖRDÜLER

5 yıldır devam eden projeye katılan öğrenciler, kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, ilk kez Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi ve Harikalar Diyarı'nı gördüklerini dile getirdi.

ETKİNLİKLER YOĞUN GEÇTİ

Terör örgütlerinin propagandasını etkisiz hale getirmeyi, örgüte eleman kazanımlarını engellemeyi, terörle mücadelede halk desteğini sağlamayı amaçlanan projeyle, toplumda sürdürülebilir barış ortamını tesis etmek, her türlü şiddetin önüne geçmek, gençliği zararlı oluşumlardan uzak tutmak hedeflendi. Proje kapsamında; her yıl 28 etkinlik, 9 pilot okuldan 1145 öğrenci, 2 öğretmen ve terörle mücadele ekiplerinden görevlendirilen 8 polisle beraber sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendi. İlk kez, Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi ve Harikalar Diyarı'nı görme fırsatı bulan öğrenciler, tarihi ve kültürel gezi kapsamında; Kahramanmaraş, Hatay ve Şanlıurfa olmak üzere 3 il dışı gezisine katıldı.

Öte yandan öğrenciler tarafından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle il ve ilçe belediye başkanlıkları ziyaret edildi.

Kaynak: Bültenler