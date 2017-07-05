45 Milyonluk Altyapı Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Ferizli ve Söğütlü ilçeleri için 45 milyon liralık yatırım yapılarak hayata geçirilen altyapı projesinde gelinen son noktayı açıkladı.



Ferizli ve Söğütlü ilçelerini sağlam altyapı ile buluşturacak 45 milyonluk projede çalışmaların devam ettiğini belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Dr. Rüstem Keleş, "İki ilçemize 45 milyon lira değerinde önemli bir yatırımı kazandırıyoruz. Şehrimizin farklı noktalarında inşa ettiğimiz kanalizasyon ağları ile gölümüzü, nehirlerimizi ve denizimizi en iyi şekilde koruyoruz. Bu anlamda Ferizli ve Söğütlü ilçelerimiz için hayata geçirdiğimiz proje ile bölgeye 120 kilometre kanalizasyon hattı ve 40 kilometre içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Ekiplerimiz her iki ilçemizde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.



Proje ile bölgede altyapı anlamında birçok sorunun çözüme kavuşturulacağını dile getiren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Kurum olarak şehir genelinde yaptığımız yatırımlar ile kanalizasyon ağımız 2 bin 850 kilometreye ulaştı. Yeni projelerle inşallah bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağız. Şehrimizin 16 ilçesine bu anlamda önemli yatırımlar yapıyoruz. Ferizli ve Söğütlü ilçelerimiz de de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede inşa ettiğimiz 120 kilometrelik kanalizasyon hattı ile iki ilçemizin tüm atıksularını toplayarak Karaman Atıksu Arıtma Tesisine ulaştıracağız. Ekiplerimizin yoğun gayretleri ile hattın 27 kilometrelik kısmını tamamlandı. Kanalizasyon hatlarının yanı sıra Söğütlü ilçemiz için 40 kilometrelik içmesuyu hattı da inşa ediyoruz. Yeni hat ile Söğütlü ilçemizin içmesuyu altyapısını güçlendiriyoruz" diye konuştu.



Dr. Rüstem Keleş, "İnşa ettiğimiz atıksu arıtma tesisleri ve entegre kanalizasyon ağları ile şehrimizin doğal güzelliklerini en iyi şekilde koruyoruz. 120 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı ile Ferizli ve Söğütlü ilçemizin de atıksu sorunu tamamen çözüme kavuşturuyoruz. İki ilçemizin tüm atıksularını Karaman Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırarak dünya standartlarında arıtacağız. Söğütlü ilçemizde inşa ettiğimiz içmesuyu hatları ile de ilçemizin içmesuyu altyapısı için önemli bir garanti oluşturacağız. İnşallah hızlı bir şekilde hem kanalizasyon hem de içmesuyu anlamında çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Ferizlili ve Söğütlülü hemşerilerimiz altyapı anlamında hiç bir sıkıntı yaşamayacaklar" şeklinde konuştu. - SAKARYA