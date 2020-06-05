45 madenci karantinaya alındı
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45 madenci karantinaya alındı

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bir maden işçisinde korona Virüs tespit edilmesi üzerine temas ettiği 45 madenci karantinaya alındığını söyledi.

45 madenci karantinaya alındı
05.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:50

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bir maden işçisinde korona Virüs tespit edilmesi üzerine temas ettiği 45 madenci karantinaya alındığını söyledi.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan S.K. isimli maden işçisine yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede korona Virüs teşhisi konuldu. Maden işçisinin evinde devam ettiği belirtildi. Bunun üzerine Kdz. Ereğli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs teşhisi konulan işçinin birlikte çalıştığı 45 madencinin karantinaya alınmasına karar verildi.

"45 madenci kardeşimiz 14 gün ev karantinasında kalacak"

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 45 madencinin 14 günü ev karantinasında kalacağını belirterek, "Akşam Armutçuk Müessesinde yaşadığımız haberini aldığımız bir arkadaşımızın korona virüs testinin pozitif çıkmasıyla gece 12- 08 vardiyası 2'inci ocaktaki 25 tane madenci kardeşimizi dün gece itibariyle önlem amaçlı işe çağrılmadılar. Bugün itibariyle gelen filyasyon ekibi 25 arkadaş ve virüse yakalanan arkadaşımızın 20 kişiyle daha temasa geçmesi nedeniyle 45 madenci kardeşimiz 14 gün ev karantinasına gönderildiği haberi geldi. Bunun dışında Armutçuk Müessesemizde ki normal sürecimiz devam ediyor. Sadece Armutçuk Müessesesi 2'inci ocakta 12- 08 vardiyasında çalışan madenci kardeşlerimiz üretime çalışmaya ara verildi. Arkadaşlarımız 14 gün ev karantinasında gözetim altında bulunacak. Çok şükür başka müesseselerimizde bir vaka olayına rastlanmadı. Bütün yerlerde üretimimiz devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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