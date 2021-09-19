45 kişiye kedi ve köpek saldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

45 kişiye kedi ve köpek saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
45 kişiye kedi ve köpek saldırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından her ay takibi yapılan kedi ve köpek saldırılarını takip ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından her ay takibi yapılan kedi ve köpek saldırılarını takip ediyor. Bu kapsamda Ağustos ayında Düzce'de 45 kişi hastanelere kedi ve köpek saldırıları sebebi ile başvurdu.

Düzce'de her ay düzenli olarak kedi tırmalaması ve köpek ısırmasını Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol ediyor. Bu kapsamda Düzce'de meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 45 adet ısırık vakası tek tek kontrol edildi. Herhangi bir sorun oluşmadığı görülürken, saldıran kedi ve köpekler ekipler tarafından bulundukları yerlerden alınarak il müdürlüğüne getirildi. 10 gün boyunca müşahede altında tutulan hayvanlarda herhangi bir kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

2 bin 10 büyük ve küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalar arasında yeni tanımlanan hayvanların da bilgisi yer aldı. Ekipler İl genelinde yeni doğan veya yeni satın alınan hayvanlara kulak küpesi takım işlemi gerçekleştirdi. Çiftçilerin ne kadar hayvanının olduğunu kontrol etmek ve il genelinde bulunan hayvan sayısını belirlemek amacı ile yapılan çalışmada bin 329 büyükbaş hayvana ve 681 küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldı.

17 köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri köpeklerin aşılama çalışmalarını hızlandırdı. 7 aylık süreç içerisinde 2 bin 159 köpeğe kuduz aşısı yapan ekipler, ağustos ayı içerisinde de köylerde köpek aşılaması yaptı. Belirlenen 7 köyde bulunan 17 köpeğe kuduz aşısı yapan ekipler, yeni doğum yapan köpekler ile yavruların da kontrollerini yapmaya başladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Serenay Sarıkaya
Spor Alex Teixeira Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Fahrettin Koca Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 45 kişiye kedi ve köpek saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:58:53. #1.12#