45 kişiye kedi ve köpek saldırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından her ay takibi yapılan kedi ve köpek saldırılarını takip ediyor. Bu kapsamda Ağustos ayında Düzce'de 45 kişi hastanelere kedi ve köpek saldırıları sebebi ile başvurdu.

Düzce'de her ay düzenli olarak kedi tırmalaması ve köpek ısırmasını Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrol ediyor. Bu kapsamda Düzce'de meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 45 adet ısırık vakası tek tek kontrol edildi. Herhangi bir sorun oluşmadığı görülürken, saldıran kedi ve köpekler ekipler tarafından bulundukları yerlerden alınarak il müdürlüğüne getirildi. 10 gün boyunca müşahede altında tutulan hayvanlarda herhangi bir kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

2 bin 10 büyük ve küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalar arasında yeni tanımlanan hayvanların da bilgisi yer aldı. Ekipler İl genelinde yeni doğan veya yeni satın alınan hayvanlara kulak küpesi takım işlemi gerçekleştirdi. Çiftçilerin ne kadar hayvanının olduğunu kontrol etmek ve il genelinde bulunan hayvan sayısını belirlemek amacı ile yapılan çalışmada bin 329 büyükbaş hayvana ve 681 küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldı.

17 köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri köpeklerin aşılama çalışmalarını hızlandırdı. 7 aylık süreç içerisinde 2 bin 159 köpeğe kuduz aşısı yapan ekipler, ağustos ayı içerisinde de köylerde köpek aşılaması yaptı. Belirlenen 7 köyde bulunan 17 köpeğe kuduz aşısı yapan ekipler, yeni doğum yapan köpekler ile yavruların da kontrollerini yapmaya başladı. - DÜZCE

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