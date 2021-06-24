45 ilden 230 muhtar, "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında Sivas'ta buluştu

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca "Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz" sloganıyla başlatılan Türkiye Muhtarları El Ele Projesi'nin üçüncü toplantısı kapsamında 45 ilden 230 muhtar Sivas'a geldi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca "Hepimiz Birlikteyiz, Türkiye İçin Görevdeyiz" sloganıyla başlatılan Türkiye Muhtarları El Ele Projesi'nin üçüncü toplantısı kapsamında 45 ilden 230 muhtar Sivas'a geldi.

Samsun ve Van'ın ardından kentte Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Mekezi'nde gerçekleştirilen ve saygı duşunda bulunulması ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, projenin tanıtım videosunun ardından semazenler sahne aldı.

Vali Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada, kendisinin de muhtar bir ailenin çocuğu olduğunu aktararak, "Muhtar, hatırlı, gönlü geniş ve eşiyle, evladıyla hizmet etmek demektir. Zaman geçtikçe de bu müessesenin kurumsal yapısı ve muhtarların özlük hakları daha da gelişmiştir. Tabii yeni dönemin ruhunu da iyi okumak lazım. Şöyle baktığımızda pandemi sürecine en iyi ayak uyduranların başında muhtarların geldiğini görüyoruz." dedi.

Projenin üçüncü toplantısının Sivas'ta yapılmasının kendisini gururlandırdığını dile getiren Ayhan, "Çok sinsi dönemdeyiz. Bu dönemde nerede, ne zaman, ne olacağı belli değil. Küresel bir şirket, bir ülkenin kodlarıyla dahi oynayabiliyor. Dolayısıyla bu süreci iyi görmemiz lazım ve en önemlisi de birliğimizi, dirliğimizi iyi özümseyerek birbirimize kenetlendikten sonra Allah'ın izniyle bütün zorlukları aşarız. İşte bu proje bu açıdan çok önemli." diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk de proje kapsamında belirlenen illerde yapacakları toplantılarla muhtarlara bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Aktürk, "Davamız insanlık davası, yolumuz birlik olma yoludur. İri olmadan, diri olmadan asla birlik olamayız. Bu topraklar ecdadımızın kanlarıyla yıkanarak bizlere emanet edilmiştir. Bugün dünya coğrafyasının en güzel, en stratejik konumdaki ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin fertleri olarak yapılan tüm saldırılara karşı bugüne kadar dik durarak en güzel cevabı verdik, vermeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından aşıklar atıştı.

Programda, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Alkıran, Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde