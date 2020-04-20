45 gündür haber alınamayan İngiliz, evinde ölü bulundu
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İngiltere, Kuşadası, Polis, Güncel

45 gündür haber alınamayan İngiliz, evinde ölü bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 45 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz uyruklu Stephen John Greer (67) evinde polis ekiplerince ölü bulundu.

20.04.2020 23:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:58
45 gündür haber alınamayan İngiliz, evinde ölü bulundu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 45 gündür kendisinden haber alınamayan İngiliz uyruklu Stephen John Greer (67) evinde polis ekiplerince ölü bulundu.

Yaklaşık 5 yıl önce, Camikebir Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta satın aldığı daireyle Kuşadası'na yerleşen İngiltere vatandaşı Stephen John Greer'Den uzun süre haber alamayan komşuları, dairesinden gelen kötü kokular üzerine durumu polise bildirdi. Dilek Apartmanı'na gelen polis ekiplerince John Greer'in oturduğu 5'inci kattaki dairenin kapısı çalındı. Ses gelmemesi üzerine polisler, çilingire kapıyı açtırdı. İçeriye giren polis ekipleri, salonda Greer'in cansız bedenini buldu. İngiliz turistin cesedi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan araştırmada Greer'den yaklaşık 45 gündür haber alınamadığı belirlendi. 


Kaynak: DHA

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