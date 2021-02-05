45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
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45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

05.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:40
45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL'da son beş ayda 45 farklı adresten 5 milyon lira değerinde hırsızlık yapan 13 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'da son beş ayda 45 farklı adresten 5 milyon lira değerinde hırsızlık yapan 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, hırsızlık anları kameralara yansıdı.

İstanbul'da son beş aydır gelen evden hırsızlık ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Daire sakinleri evlerinde uyuduğu sırada kapıları kredi kartıyla açan şüphelilerin, 45 ayrı adresten 5 milyon lira değerinde hırsızlık yaptığı tespit edildi.  Polis ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 2 Şubat tarihinde 25 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile 1'i kadın 13 şüpheli, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Çete lideri olduğu öğrenilen Önder Y.(24)'nin, 75 ayrı hırsızlık suçundan polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin evlerin kapılarını kredi kartı yardımı ile açmaları, apartmanlarda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızlık yapan iki şüpheliden birisi, diğer şüphelinin daireye girdiği anda çaldıkları paralardan bir miktarını pantolonunun içine sokuyor. Bu anlar da kameralar tarafından kaydedildi.

(LAR)


45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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