45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı (2)
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45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı (2)

10.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:27
45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan, yaşanan kovalamacayla durdurulan, otomobilinde yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen Muhammed E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan, yaşanan kovalamacayla durdurulan, otomobilinde yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen Muhammed E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muhammed E., adliyeye sevk edildi.Mehmet İNAN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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