45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı (2)
10.10.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:27
ADLİYEYE SEVK EDİLDİBursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan, yaşanan kovalamacayla durdurulan, otomobilinde yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen Muhammed E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan, yaşanan kovalamacayla durdurulan, otomobilinde yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ele geçirilen Muhammed E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Muhammed E., adliyeye sevk edildi.Mehmet İNAN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN