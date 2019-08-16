45 dakikalık gıda ve temizlik malzemesi hırsızlığı kamerada

16.08.2019 12:38

AKSARAY'da, toptancılar sitesindeki depoya gelen 4 kişi, yaklaşık 8 bin TL değerinde gıda ve temizlik malzemesi çaldı. İş yerinin güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri 45 dakikada at arabası ve elektrikli bisiklete yükleyip, kaçtığı görüldü.

Olay, Çarşamba günü saat 05.30 sıralarında, Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki toptancılar sitesinde meydana geldi. Eyüp Dirican'a ait depoya, at arabası ve elektrikli bisikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi bir süre çevreyi gözledi. Ardından demir kesme makasıyla asma kilidi kesip, kepenk ve kapıyı açan şüpheliler, iş yerinden çok sayıda içinde gıda ve temizlik malzemesi bulunan koli çaldı. Kolileri at arabası ve elektrikli bisiklete yükleyen 4 şüpheli, kepenk ve kapıyı kapatıp, olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Eyüp Dirican, camın kırık ve malzemelerin dağınık olduğunu görünce durumu anladı. İş yerini incelediğinde 8 bin TL değerinde malzemesinin çalındığını fark eden Dirican, polise haber verdi.

Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri 45 dakika boyunca at arabası ve bisiklete taşıdığı görüldü. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Şüphelilerin 45 dakika boyunca rahat tavırlarıyla hırsızlığı gerçekleştirdiğini söyleyen Eyüp Dirican, "Adamlar sabaha karşı çok rahat bir şekilde iş yerime geliyorlar, kilidi kırıyor, kepenkleri kaldırıyor. İçeride keşif yapıp, iş yerinden çıkıyorlar. Daha sonra sokak başındaki arabaları ile gelen 4 kişi ikisi içeriden 2'si dışarıdan kolilerle malzemeleri çalıyor. Mağduruz. Hırsızların bulunmasını ve bu bölgedeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA