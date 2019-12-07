45 bin TL değerinde kombi çalan hırsızlar yakalandı
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45 bin TL değerinde kombi çalan hırsızlar yakalandı

Gaziantep'te 4 ayrı evden yaklaşık 45 bin TL değerinde 7 adet kombi çalan 3 şüpheli yakalandı.

07.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:15
45 bin TL değerinde kombi çalan hırsızlar yakalandı

'te 4 ayrı evden yaklaşık 45 bin TL değerinde 7 adet kombi çalan 3 şüpheli yakalandı.


Şehitkamil İlçe Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği Beykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 4 faili meçhul evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 45 bin TL değerinde 7 adet kombinin çalınması olayının faillerinin Y.M.Ç. M.C.Ç. ve B.B. isimli şahıslar olduğunu belirleyen ekipler, yaptığı operasyonla şahısları yakaladı.


Çeşitli suç kayıtları da olan ve gözaltına alınan 3 şahıs, haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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