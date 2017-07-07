45 Bin Liralık Kargoyu Dolandıramadan Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kargo şirketinden başkasına ait 45 bin lira değerindeki paketi almak isteyen dolandırıcı yakayı ele verdi.



Edinilen bilgiye göre, G. G. (35) isimli şahıs Geven Sokak'ta bulunan bir kargo şirketine giderek kendisinin Atatürk Bulvarı Kadıçeşmesi'nde iletişim şirketinde çalıştığını söyleyerek içinde 45 bin liralık malzeme olan kargonun kendisine verilmesini istedi. Kargo şirketindeki görevli şahsın hareketlerinden şüphelendi. Kargonun geldiği şirketi arayan görevliye kargoyu teslim almak için birini göndermedikleri bilgisi verildi.



Kargo şirketinden çıktıktan sonra kaçan şüpheliyi takip eden kargo görevlisi, onu Atatürk Bulvarı'nda yakalayarak polisten yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G. G., mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAMSUN