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44 yıllık ayakkabı ustası: "Her ayakkabıyı yaparım"

Sinop'un Boyabat ilçesinde 44 yıllık ayakkabı ustası Rüşan Pınarcı(60), "Spor ayakkabı dışında her ayakkabıyı yaparım. Yaptığım ayakkabıyı da bir görüşte anlarım" dedi.

44 yıllık ayakkabı ustası:
19.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:21

Sinop'un Boyabat ilçesinde 44 yıllık ayakkabı ustası Rüşan Pınarcı(60), "Spor ayakkabı dışında her ayakkabıyı yaparım. Yaptığım ayakkabıyı da bir görüşte anlarım" dedi.

Boyabat'ta mesleğini icra eden 44 yıllık ayakkabı ustası Rüşan Pınarcı, büyük firmalara aldırmadan sanatını büyük bir aşkla sürdürüyor. Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın girişimleriyle bugünkü görünümüne kavuşan; Tarihi Çarşı içerisindeki Kasaplar Çarşısında dükkanında mesleğine devam eden Rüşan usta, yarım asırlık tecrübesini İstanbul'dan Boyabat'a taşıyarak vatandaşların hizmetine sundu.

1976 yılında mesleğe başladığında henüz 16 yaşında olan Rüşan Pınarcı; çocuk yaşta tanıştığı mesleğinde kendisini geliştirerek, tecrübelerini oğlu Mücahit'e aktarıyor. Unutulmaya yüz tutan mesleğini severek sürdüren Rüşan usta genç kalmasının sırrını çok çalışmaya bağlıyor.

Meslekte artık çırak yetişmediğini belirten Rüşan Pınarcı, "Ben bu işe 1976 yılında başladım. O zamandan beri ayakkabı yapıyorum. İstanbul Beykoz'da ve Tuzla'da öğrendiğim bu zanaatı memleketimize taşıdık ve bu Tarihi Çarşıda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Ben spor ayakkabı haricinde ister 38 numara olsun ister 45 numara her ayakkabıyı yaparım. Yaptığım ayakkabıyı da bir görüşte anlarım" diye konuştu.

Mesleğin artık unutulduğunu söyleyen Rüşan usta, "Ayakkabı üretimi artık fabrikasyona döndüğü için çırak ve kalfa yetişmiyor. Fakat ben oğlumla beraber sanatımı icra etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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