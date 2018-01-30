44 Yıl Sonra Gazi Oldukları Kıbrıs'ı Görecekler

Kıbrıs Barış Harekatı'na 1974 yılında Sivas'tan katılan gaziler, belediyenin organizasyonu ile 44 yıl sonra ziyaret ve gezi amacıyla savaştıkları topraklara uğurlandı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan ve gazilik unvanına erişen Kıbrıs gazileri Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın girişimleri ile gerçekleştirilen gezi programı kapsamında Kıbrıs'a gönderildi. 2 kafile halinde gerçekleştirilecek program çerçevesinde ilk olarak 20 gazi, Kıbrıs'ta 3 gün konaklayacak. İkinci kafilede de 20 gazi, Kıbrıs'ı tekrar görme fırsatına erişecek.

Gezi öncesi Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve Kıbrıs gazisi olan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ile geziye katılacak gaziler Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı,"Afrin'de Zeytindalı Harekatı'nda canını dişine takarak karda, çamurda, yağmurda; bu vatan, bu bayrak için orada canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Teröre destek veren iç ve dış güçleri lanetliyorum. Biz Kıbrıs muharip gazileriz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümündeyiz. 44 yıl geçmesine rağmen oradaki arkadaşlarımızı unutmuyoruz. Kıbrıs'ta 500 şehidimiz var. Arkadaşlarımızın şehit düştüğü yerlere gideceğiz. Zeytin Dalı Harekatı varken biz bu programa gezi değil, ziyaret demek istiyoruz çünkü biz oraya gezmeye değil ziyarete gidiyoruz" dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal ise,"Başkanımız Sivas'ta bir ilki gerçekleştirerek muharip gazilerimize böyle bir program düzenlemesi, Sivaslı gazilerimiz adına büyük bir şans. Ben Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Tabi ki bu önemli günlerde şehit aileleri başta olmak üzere gazilerimize sahip çıkılması bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın da,"Biz bu programı Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce planlamıştık, gazilerimizin talepleri üzerine Sivas'taki Kıbrıs gazilerimizin tamamını davet ettik; bunların sadece 40 tanesi katılabileceklerini bize bildirdiler. Biz de iki grup şeklinde bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Bu programın Zeytin Dalı Harekatına denk gelmesi de programın anlamını bir kat daha artırmış oldu. 74 Barış Harekatı ülkemiz adına önemli bir harekattı ve çok sayıda gazimiz Sivas'ta bizimle birlikte yaşıyor. Bizler o günden bugüne oralara hiç ziyarette bulunma imkanı bulamayan gazilerimizi oraya göndermeyi arzu ettik. En azından kendileri için gerçekten önemli o anılarının geçtiği, onur vesilesi olan o toprakları tekrar ziyaret etmelerinin onlar için çok önem arz ettiği kanaati ile böyle bir çalışma başlattık. Bugün inşallah kendilerini tekrar o topraklara uğurlayacağız. İnşallah güzel bir şekilde gidip cephede çarpıştıkları yerleri ziyaret edecekler. Aradan 44 yıl geçtikten sonra oradaki gelişim ve değişimi yerinde bizzat gözlemleme fırsatı bulacaklar. Umut ediyorum onlar için çok özel ve duygusal bir program olacak." şeklinde konuştu. - SİVAS