44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı

44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı Pandemi kuralları hiçe sayıldı, Giresunspor'lular sokağa çıkarak kutlama yaptı TFF 1. Lig'de Giresunspor, son maçında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek 44 yıl aradan sonra Süper Lige çıkmayı başardı.

44 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor için vatandaşlar sokağa çıktı

Pandemi kuralları hiçe sayıldı, Giresunspor'lular sokağa çıkarak kutlama yaptı

İSTANBUL - TFF 1. Lig'de Giresunspor, son maçında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek 44 yıl aradan sonra Süper Lige çıkmayı başardı. İstanbul'da yaşayan Giresunsporlu taraftarlar Süper Lig coşkusunu sokağa çıkarak yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig 34. haftası büyük bir heyecana sahne oldu. Son hafta maçında Tuzlaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Giresunspor taraftarları geceyi coşkuyla kutladı.

İstanbul Eyüpsultan'da vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde taraftarların doyasıya eğlendikleri görülüyor. 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen takımın taraftarları lige çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Kutlamalarda pandemi kurallarının ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR