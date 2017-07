44 yaşındaki Zehra Yıldızan, 24 yıldan bu yana kasaplık yapıyor

Isparta'nın Kasap Zehra'sı



ISPARTA - Isparta'da 24 yıldan bu yana kasaplık yapan 44 yaşındaki Zehra Yıldızan, kasaplık mesleğinin sadece erkek mesleği olarak görülmesinden rahatsız. Yıldızan, bayanların kasaplığı rahatlıkla yapabileceğini söyledi.

Biraz merak, biraz da hayat şartlarındaki zorunluluk dolayısıyla kasaplık yapmaya başlayan Zehra Yıldızan, 24 yıldan bu yana kasaplık mesleğini icra ediyor. İlk başlarda kasaplık konusunda bilgi sahibi olmadığını, ancak geçen çeyrek asırda her şeyi zamanla öğrendiğini belirten Yıldızan, tecrübe ve pratikliğiyle şu sıralarda mesleğinin zirvesinde olduğunu düşünüyor.

Kasaplık sadece erkeklerin işi değil

Kasaplığa ilk başladığı yıllarda insanların kendisine tuhaf baktığını belirten bayan kasap, şu anda tepkilerin olumlu bir hal aldığını ve artık kadınların tüm işlere el attığını savunuyor. 20 yaşından beri bu işi yaptığını ileten Yıldızan, "Severek yapıyorum işimi. Müşterilerde memnun. Özellikle bayanlarla çok iyi anlaşıyorum. Alacakları etin hangi bölgeden alınması konusunda görüş soruyorlar" dedi. Kasaplığın erkek mesleği olmadığını belirten Yıldızan, "Kasaplık erkek işi değil. bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Her isteyen bayan bunu yapabilir. Yapılmayacak bir şey değil. Erkek mesleği olduğuna katılmıyorum. Bayan kasap olmanın avantajları daha temiz daha düzenli oluyorsunuz. Karşıdaki kişiyle diyalogunuz daha samimi olabiliyor. Özellikle bayanlarla yemek tarifi alışverişinde bulunabiliyoruz" dedi.

Görenler şaşırıp kalıyor

Bu mesleğe başladığı yıllarda kendisini görenlerin hayrete düştüğünü ileten Yıldızan, "Artık insanlar alıştı. Ama ilk defa bayan kasap görüyorum diyen de var ama beni bilip alışverişini düzenli olarak yapanlar da var. İlk gördükleri dönemlerde masat atmamı çok merak ediyorlardı. Onun haricinde bayanların çok hoşuna gidiyor. Girilmemesi gereken bölüme girip el hareketlerimi izleyenler, öğrenmeye çalışanlar oluyor" diye konuştu.

100 kiloya kadar et kaldırabiliyor

Geçmişte yaptığı atletizm sporunun mesleğinde faydasını çok gördüğünü anlatan Yıldızan,"Kros, cirit, disk, gülle dallarıyla uğraştım. Kas yaptım. Şu anda o kasları kullanıyorum. 100 kiloya kadar kaldırabiliyorum" dedi.

Kasaplık mesleğini yaparken kişisel bakımına da özne gösteren Yıldızan'ın ojeli tırnaklarıyla et işlemesi dikkat çekiyor. Kişisel bakımına çok önem verdiğini söyleyen Yıldızan, "Bayan olunca kendinize bakmanız gerekiyor. Gıda işinde uğraşıyoruz kemiz olmak zorundayız. Sonuçta müşteriyle birebir diyalog halindeyiz. Karşılarına düzenli çıkıyoruz" dedi. Kendisinin kurbanlık hayvan kesebildiğini de söyleyen Yıdızan, "Bir bayan kurban kesebilir mi diye sorduk. Müftü kesebilirsin dedi. Ama bazı insanlar kesemezsin diyorlar. Evet kesebiliyorum. Ama şu an kesmiyorum" açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda bir hayvansever

Aynı zamanda bir hayvansever olan Yıldızan "Bu benim seçtiğim meslek. Ama hayvanları çok seviyorum. Onların da bizler kadar yaşamaya hakkı var.Onlara iyi davranılmasını istiyorum. Hatta bazı hayvanseverler bana 'evet hayvanları seviyorsun ama kasaplık yapıyorsun' diyorlar. Ama onlar benim içimi özümü biliyorlar. Mesleğime de saygı duyuyorlar. Bunu söyleyenler aynı zamanda benim müşterim.