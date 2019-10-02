44 milletvekiline ait 75 dokunulmazlık dosyası meclis'te

02.10.2019 17:43

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 44 milletvekiline ait 75 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi. Dokunulmazlık dosyalarından 40'ı HDP, 2'si AK Parti, 1'i CHP, 1'i de MHP milletvekillerine ait. HDP'li Buldan ve Temelli'nin yanında dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekilleri şöyle:

"HDP'den Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Batman Milletvekili Nejdet İpekyüz, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Muş Milletvekili Mensur Işık, Van Milletvekili Muazzez Orhan, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, AK Parti'den İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Düzce Milletvekili Fahri Çakır, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı."

Kaynak: DHA