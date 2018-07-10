44. Kütahya Festivali Başlıyor

Kütahya Belediyesi tarafından bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Kütahya Çini, Termal, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali", 20 Temmuz'da başlayacak.

"Zanaat ve Halk Sanatları" dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan Kütahya, festival kapsamında ünlü isimleri ağırlayacak.

Gripin, Yusuf Güney, İmera, Kurtalan Ekspres ve Cihan Yıldız, Elif Kaya ve Tan Taşçı, "44. Kütahya Çini, Termal, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" kapsamında Kütahyalı sevenleriyle buluşacak.

Festival için şehre gelen ünlü sanatçılar, UNESCO'nun tescillediği Kütahya çinilerden yapmak üzere atölyeye girecek ve sanatçıların yapacağı özel çiniler, açık arttırmayla satılarak geliri bağışlanacak.

"İşimiz, gücümüz, sevdamız Kütahya" sloganıyla düzenlenen festival 5 Ağustos'ta sona erecek.