44 kişinin koronaya yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma
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Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Başkale, Van, 3. Sayfa

44 kişinin koronaya yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin korona virüsüne yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma başlattıİstanbul'dan gelenleri bildirmeyen Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallede korona virüsü testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine...

20.04.2020 08:51 | Son Güncelleme: 20.04.2020 08:51
44 kişinin koronaya yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin korona virüsüne yakalandığı mahallenin muhtarı hakkında soruşturma başlattı

İstanbul'dan gelenleri bildirmeyen Başkale ilçesine bağlı Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman, mahallede korona virüsü testi pozitif çıkanların sayısının artması üzerine görevinden alınmıştı. 900 kişinin yaşadığı Örmetaş Mahallesi'nde dün itibariyle korona virüs vaka sayısının 44'e yükselmesi üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Basında yer alan haberler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı, görevi ihmal gerekçesi ile görevden alınan Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman hakkında "Görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı bilgiler vermesi sebebiyle 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olmak" iddiasıyla soruşturma başlattı. - VAN

Kaynak: İHA

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