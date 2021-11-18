44. Dünya Askeri Paraşüt Şampiyonası'nın açılış töreni Katar'da yapıldı

Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 44. Dünya Askeri Paraşüt Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Katar Ortak Özel Kuvvetler Askeri Kampı'nda düzenlenen açılış törenine Katar Savunma Bakanı Halis Bin Muhammed el-Atiyye ve Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Cev'an bin Hamed Al Sani de katıldı.

Açılışta, Katar Hava Kuvvetleri uçakları hava gösterisi, Katar Özel Kuvvetleri de askeri geçit töreni düzenledi.

Açılış töreninin sonunda ise Katar ordusuna bağlı Ortak Özel Kuvvetler paraşütçüleri 10 bin metre yükseklikten paraşütle atladı.

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyinin (CISM) organize ettiği 44. Dünya Askeri Paraşüt Şampiyonası, 40 ülkenin katılımıyla 19-29 Kasım'da düzenlenecek.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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