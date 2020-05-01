432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin soyulduğu anlar kamerada
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432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin soyulduğu anlar kamerada

432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin soyulduğu anlar kamerada
01.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:21

432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin soyulduğu anlar kamerada Mimar Sinan'ın 432 yıllık medresesinin kubbe kurşunları çalan hırsız yakalandı Hırsızın kurşun plakaları 300 liraya hurdacıya sattığı ortaya çıktı Karaköy'de Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında...

432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin soyulduğu anlar kamerada

Mimar Sinan'ın 432 yıllık medresesinin kubbe kurşunları çalan hırsız yakalandı

Hırsızın kurşun plakaları 300 liraya hurdacıya sattığı ortaya çıktı

İSTANBUL - Karaköy'de Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin kubbelerinden yaklaşık 1.5 ton kurşun plaka çalan hırsız kaçmaya çalışırken Beyoğlu polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Farklı günlerde yaşanan hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsızın çalarak sırtında götürdüğü plakaları 300 liraya hurdacıya sattığı ortaya çıktı.

Beyoğlu Karaköy Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan ve ölümünün ardından 1588 yılında tamamlanan Kılıç Ali Paşa Medresesine farklı günlerde gece saatlerinde gelen bir şahıs, korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilerek 432 yıllık tarihi medreseye tırmanmıştı. Şahıs ardından tarihi kubbelerdeki maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşun plakaları sökmüş ve sırtına yükleyerek çalmıştı. Yaklaşık 1.5 ton kurşun plaka çalan şahıs ardından kayıplara karışmıştı. Olayın ardından türbelerdeki plakaların söküldüğünü fark eden vakfın müdürü güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüpheli bir şahsın medreseye tırmandığını ve kurşunlarını çaldığını görmüştü. Vakıf müdürünün Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunması üzerine ise çalışma başlatılmıştı.

Hırsız kaçarken kıskıvrak yakalandı

Şikayetin ardından vakfın güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eşkalinden yola çıkarak kimliğini tespit etti. Şahsın Galata Kulesi civarında olduğu bilgisini alan polis ekipleri beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen şahıs polisi görünce koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası şüpheli Sinan Z. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen şahsın ardından ifadesi alındı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren Sinan Z, çaldığı kurşun plakaları ise Tarlabaşı'nda bir hurdacıya 300 liraya sattığını itiraf etti. Bunun üzerine Beyoğlu polisi, Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerindeki hurdacıya gitti.

Sırtında taşıdığı kurşunları 300 liraya hurdacıya satmış

Polisin olayı anlatması üzerine hurdacı Ali A, plakaları pres yaptırarak sattığını söyledi. Bunun üzerine Ali A'yı da gözaltına alan polis, hastanede sağlık kontrolleri yapılması sonrası şahısları ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Karaköy Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Ayrıca şüpheli Sinan Z'nin 4 adet "hırsızlık", 4 adet "uyuşturucu madde kullanmak" ve 3 adet de "kasten yaralama" suçundan emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan farklı günlerde yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerinde sokağa gelen şahıs medreseye arka tarafından tırmanıyor. Şahsın ardından sırtına yüklediği kurşun plakaları götürdüğü görülüyor.

432 yıllık Tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinin soyulduğu anlar kamerada

Kaynak: İHA

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