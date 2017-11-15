4300 Ağaç Sökülüp Taşınıyor

ANTALYA'nın Elmalı İlçesi'nde bölünmüş yol çalışması alanında kalan 4300 sedir ağacının sökülerek başka bir yere taşınması için çalışma başlatıldı.Korkuteli- Elmalı arasında Karayolları tarafından başlatılan 23 kilometrelik bölünmüş yol çalışması kapsamında yol istimlak sınırında kalan ağaçların taşınması için çalışma başlatıldı. Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yol güzergahındaki 4300 sedir ağacı özel makine yardımıyla bulunduğu yerden sökülerek başka bir alanda dikiliyor. Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, Yolun sağında solunda yaklaşık 4300 adet sedir ağacımız var. Bu yol çalışması gündeme geldiğinde insanların bir serzenişi vardı. 'Yol da lazım ama bu ağaçlar ne olacak' diyorlardı. Biz hem insanlarımızın sesini, hem de vicdanımızın sesini dinleyerek, Karayolları yetkilileriyle yaptığımız istişareler sonucunda bu ağaçları yeni karayolları istimlak sınırlarına almaya karar verdik ve bu şekilde çalışmalarımızı başlattık dedi. - Elmalıantalya