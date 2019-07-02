430 hektar orman yandı, 6 köy boşaltıldı

ELBE Nehri'nden 13 km uzaklıktaki Lübtheen kenti civarında çıkan yangınla ilgili salı sabahı yapılan açıklamada, 430 hektarlık ormanın yandığı belirtildi. 6 köy, yangın nedeniyle boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle yangın kontrol altına alınamıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Alman ordusu da katıldı. İtfaiye yetkilileri tüm çalışmalara rağmen tehlikenin devam ettiğini belirtti. Yangının çıktığı bölge Alman ordusunun eski eğitim yeri. Yer altında çok sayıda mermi ve patlayıcı madde depolandığı için çalışmalar yavaş sürüyor. Öte yandan yangının kundaklama sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.