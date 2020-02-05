43 yıllık hakim Bahattin Özbaş emekli oldu

05.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:31

43 yıllık meslek hayatının yaklaşık 30 yılını ağır ceza başkanı olarak geçiren Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahattin Özbaş emekli oldu. Genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Özbaş, "Bu mesleğin çok kutsal olduğunu, vatandaşların kendilerini peygamber postunda gördüğünü bilmeleri ve buna layık olmaları gerekir" dedi.



Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özbaş, 43 yıllık meslek hayatının ardından emekli olurken, mesai arkadaşları Özbaş için Ankara Adliyesi'nde veda töreni düzenledi. Eşi Meral Özbaş ile birlikte misafirlerini ağırlayan Özbaş, yaptığı konuşmada 17 Aralık 1977 yılında başladığı meslek hayatının sonuna geldiğini söyledi. Türkiye'nin birçok noktasında görev almasının ardından Ankara'ya hakim olarak atandığını anlatan Özbaş, "2006'dan beri de Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığını yürüttüm. Meslek hayatım boyunca çok güzel günler geçirdim, üzücü olaylarla da karşılaştım. Bu meslek hem çok güzel, hem çok zor, hem de çok tehlikeli bir meslek. Allah'a şükür bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan ayrılıyorum. Yani kömürlükten beyaz gömlekle çıktım. Vicdanen de çok rahatım. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.



Genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Özbaş, "Bu mesleğin çok kutsal olduğunu, vatandaşların kendilerini peygamber postunda gördüğünü bilmeleri ve buna layık olmaları gerekir. Gittiğiniz her yerde attığınız adım bile vatandaş tarafından takip edilmekte. Genç meslektaşlarımın bunu bilmesini istiyorum. Bu meslekle zengin olunmayacağını, ancak; devletin bu mesleğe sahip çıktığını, kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceklerini bilsinler" şeklinde konuştu.



Özbaş, törenin ardından mesai arkadaşları tarafından uğurlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA