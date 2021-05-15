43 yaşındaki matematik öğretmeni koronaya yenik düştü
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43 yaşındaki matematik öğretmeni koronaya yenik düştü

43 yaşındaki matematik öğretmeni koronaya yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da bundan 23 gün önce koronaya yakalanan ve 20 gün boyunca hastanede yatan 43 yaşındaki matematik öğretmeni dün hayatını kaybetti.

Adana'da bundan 23 gün önce koronaya yakalanan ve 20 gün boyunca hastanede yatan 43 yaşındaki matematik öğretmeni dün hayatını kaybetti.

Çukurova ilçesinde Sungurbey Anadolu Lisesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan 43 yaşındaki Uğur Uzun bundan 23 gün önce rahatsızlandı. Korona olduğundan şüphelenen öğretmenin yaptırdığı test pozitif çıktı. Hemen öğretmene tedavi süreci başlatıldı. Ancak ikici gün rahatsızlığı artınca Adana'da özel bir hastaneye yatırıldı. Bu arada Uzun'un eşi ve bir çocuğunun da korona testi pozitif çıktı. Uzun'un eşi ve çocuğu da aynı hastaneye alınarak tedavi altına alındı. Uzun'un eşi ve çocuğu 3 gün sonra hastaneden taburcu edilerek tedavileri evde tamamlandı. Ancak Uzun bir türlü iyileşemeyerek daha da kötü oldu. Entübe olan Uzun 14 Mayıs günü hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Uzun'un cenazesi hastaneden alınıp toprağa verildi. - ADANA

43 yaşındaki matematik öğretmeni koronaya yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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