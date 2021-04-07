43. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı mobilya ihracatına katkı sağlayacak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 43'üncüsü yapılan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, Türk mobilya sektörünün ihracatına katkı sağlayacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 43'üncüsü yapılan Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, Türk mobilya sektörünün ihracatına katkı sağlayacak.

İlçedeki MODEF Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 90 ülkeden ziyaretçinin geldiği fuarda, Türkiye'nin önemli mobilya üreticileri son koleksiyonlarını sergiliyor.

Orta Doğu ülkelerindeki ziyaretçilerin daha fazla katılım sağladığı fuardaki özgün tasarımlara sahip yatak odası takımları, oturma grupları ile masa ve sandalyeler yoğun ilgi görüyor.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fiziki fuarlara hasret kaldığını anlattı.

Güleç, fiziki fuarların geri dönüşünün önemli olduğunu vurgulayarak, "Ürünlerimizi sunmak, müşterilerin ihtiyacını görmek açısından önemli. Sanal fuarlar yapıyoruz, boş durmuyoruz ama bu fuarlar sayesinde daha çok insanların geri dönüşünü alıyoruz." dedi.

Türk mobilyasının dünya pazarındaki payının her geçen gün daha da arttığının altını çizen Güleç, şunları kaydetti:

"Mobilyacılarımız bu fuara çok iyi hazırlandı. Özellikle Kovid-19 nedeniyle dünyadaki insanlar evlerine kapandı. Mobilyacılarımız da onları evlerinde daha mutlu edebilmek için güzel koleksiyonlar ortaya çıkardı. Mobilyacılar zaten durmuyor, bu ihracat rakamlarımızdan da belli. Bu fuarlardan sonra 22-27 Haziran'da İstanbul Mobilya Fuarı'nı da organize edeceğiz. Kovid-19 döneminde Türkiye'nin dünyadaki yeni tedarik sistemine girmesi için bir fırsat var. Mobilya sektörü de bu açığı çok iyi yakaladı. İnşallah çalışmaya, üretmeye ihracata devam edeceğiz."

"İhracat rakamlarımızı bu fuarlarla artırıyoruz"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türkiye mobilya sektörü için önemli bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Fuarın Türk mobilya sektörüne büyük katkı sağlayacağını anlatan Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her ilinden ve dünyanın 90 ülkesinden ziyaretçi bekliyoruz. Yaptığımız organizasyon başta İnegöl olmak üzere Türkiye mobilya sektörüne ihracat, üretim ve istihdam anlamında çok ciddi katkı sağlayan fuarların başında geliyor. 2021'in ilk mobilya fuarını başarıyla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika kıtasından ziyaretçilerimiz var. Yakın coğrafyamızdan özellikle Orta Doğu'dan daha çok misafiri ağırlıyoruz. İhracat rakamlarımızı bu fuarlarla artırıyoruz."

Uğurdağ, İnegöl'den özellikle Orta Doğu ülkelerine ciddi ihracat yapıldığını dile getirerek, "Son yıllarda Uzak Doğu, Amerika ve Afrika kıtasına da fuar organizasyonlarıyla ihracatımızı yükseltiyoruz. Bu fuar, Türkiye'nin mobilya ihracatını ciddi oranda artıracak." diye konuştu

"Misafirlerin oluşturacağı sipariş, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak"

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın her geçen gün daha da geliştiğini vurguladı.

Ercan, fuarın, organizasyonun ziyaretçi potansiyelinin de salgına rağmen çok iyi durumda olduğunu kaydetti.

Tanıtım yerleri olan fuarların en iyi getirisinin ihracatla olduğunu belirten Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fuar da zaten ihracatı artırmak için düzenleniyor. İnşallah ilerleyen dönemde bu fuarı daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Daha çok ülkeden buraya katılımcılar gelecek. İnsanların salgın nedeniyle ruhen sıkıldığı bir ortam içinde böyle bir organizasyon, mobilyacılara moral ve motivasyon sağlayacak. Ayrıca yabancı ülkelerden gelen misafirlerin oluşturacağı sipariş, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak."

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da İnegöl'ün bu fuarlar sayesinde ismini dünyaya duyurduğunu anlatarak, "İlçede 4 binin üzerinde mobilya üreticisi var, 60 bine yakın da çalışanımız bulunuyor. 554 milyon dolarlık mobilya ihracatı yaptık. İnegöl'ün mobilyadaki gelişimini yaşayarak görüyoruz. Adımızın sık kullanılmasından son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

43. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 9 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca