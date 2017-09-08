43. Ulusal Fizyoloji Kongresi Denizli'de Başladı

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği tarafından bu yıl 43'üncüsü düzenlenen ulusal fizyoloji kongresi Denizli'de başladı.



Türk Fizyolojik Bilimler Derneği'nin bu yıl 43'üncüsünün düzenlediği ulusal fizyoloji kongresi PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan açılış programı ile başladı. Kongre kapsamında yapılan sözlü bildiri sunumları ve poster başı tartışmalarının ardından açılış töreni yapıldı. Programın açılışını Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ulusal Fizyoloji Kongresi Eş Başkanı Prof. Dr. Sadettin Çalışkan'ın açılış konuşması yaptı.



Pamukkale Üniversitesi'nin bu yıl 43'üncsüsü düzenlenen kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Çalışkan, "Gerçekleşecek kongre ile değerli bilim insanlarının tıp ile fizyoloji alanlarındaki son gelişmeleri tartışabilecekleri, aynı zamanda fizyoloji alanında çalışan bilim insanları için önemli konuların ele alınacağı bilimsel bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.



Daha sonra konuşan Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu Alkaç, kongreyi gerçekleştirmekteki amaçlarının genç fizyologlara rol model oluşturabilecek örnekleri sahnelemek olduğunu söyledi. Kongre boyunca toplamda 8 konferans, 5 sempozyum ve 1 panel oturumu planlandığını belirten Prof. Dr. Alkaç, kongre kapsamında, 48 genç araştırmacıya çalışmalarını sözlü sunma olanağı sağlanacağını, yüzlerce araştırmacının da araştırma sonuçlarını poster sunum olarak kongre katılımcılarıyla paylaşacaklarını kaydetti.



Daha sonra kısa bir konuşma yapan Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semin Fenkçi, "Türkiye'de ve dünyada tıp alanında böyle büyük bir kongrenin Pamukkale Üniversitesi bünyesinde yapılması onurunu bize bahşettiğiniz için Türk Fizyolojik Bilimler Derneği'ne sonsuz saygı ve teşekkürlerimi borç bilirim. Gerçekleştirilen bu güzel kongrenin saygıdeğer hocalarının tüm kongre katılımcılarına ve genç meslektaşlarımıza vereceği bu bilimsel şölen ile kariyerlerinde yol gösterici olmasını diler emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.



Kongre kapsamında 4 gün boyunca, çeşitli bilimsel programlar kapsamında 8 konferans, 5 sempozyum, 1 panel dışında, sözlü bildiri sunumları ve poster başı sunumları yapılacak. Bilimsel programlar dışında tüm davetli katılımcılar Tripolis Antik Kent ve Buldan'a yapılacak kültür gezileri ile Denizli'yi yakından tanıma fırsatı yakalayacak. Kongre 10 Eylül Pazar günü PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak ödül ve kapanış töreni ile son bulacak. - DENİZLİ