43. MODEF EXPO Fuarı 8-13 Haziran'a ertelendi Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6-11 Nisan'da yapılması planlanan 43. MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 8-13 Haziran'a ertelendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6-11 Nisan'da yapılması planlanan 43. MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 8-13 Haziran'a ertelendi.

MODEF Fuarcılık ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, yaptığı yazılı açıklamada, 43. MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın, Kovid-19 sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 8-13 Haziran tarihine ertelendiğini bildirdi.

Koronavirüs ile ilgili birçok ülkede tedbirlerin alındığını belirten Uğurdağ, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı öncülüğünde alınan önlemler sonrası birçok programlar 1 Mayıs'a kadar ertelendi. 6 Nisan'da başlatmayı planladığımız MODEF Fuarı'nın ötelenmesiyle ilgili geçen hafta kamuoyunu bilgilendirmiştik. MODEF yönetim kurulu ile yaptığımız toplantı neticesinde fuarın 8-13 Haziran'da yapılmasına karar verdik. Hem İTSO hem de MODEF Fuarcılık'ın birçok programı vardı. Bu programlar da 1 Mayıs'tan sonraya ertelendi. Daha sonra tarihleri belirleyip programları sürdüreceğiz."

Haksız fiyat artışlarına değinen Uğurdağ, söz konusu artışın gıda ve diğer ürünlerdeki stokların birden erimesi sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Fiyat artışlarına giden firmalara yönelik ciddi tedbirler alacaklarını vurgulayan Uğurdağ, "Gerek stok gerekse yüksek fiyat artışları yapan firmalara cezalar vereceğiz. Bu krizi fırsata dönüştürmek ticaret ahlakına yakışmaz. Bu süreci hep beraber yaşıyoruz. Esnafımız ve sanayicimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızla dayanışma ve özveri içinde bu süreçleri atlatmak durumundayız. Daha temkinli ve planlı şekilde süreci yönetmek durumundayız. Çok kısa süre sonra hükümetimiz de ekonomik paketler ve yeni kararlarla ilgili destekleri açıklayacaklardır. Bu da ekonomik hayata ciddi şekilde soluk aldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA