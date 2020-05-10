43 milyon ABD'li koronavirüs nedeniyle sağlık sigortasını kaybedebilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

43 milyon ABD'li koronavirüs nedeniyle sağlık sigortasını kaybedebilir

43 milyon ABD'li koronavirüs nedeniyle sağlık sigortasını kaybedebilir
10.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:24

Robert Wood Johnson Vakfı (RWJF) ve Kent Enstitüsü'nün yeni raporunda, koronavirüs (Covid-19) salgının ortasında yaklaşık 25 ila 43 milyon ABD'linin sağlık sigortalarını kaybedebileceği öngörüldü.

Robert Wood Johnson Vakfı  (RWJF) ve Kent Enstitüsü'nün yeni raporunda, koronavirüs (Covid-19) salgının ortasında yaklaşık 25 ila 43 milyon ABD'linin sağlık sigortalarını kaybedebileceği öngörüldü.

The Guardian gazetesinin haberinde yer verdiği RWJF ve Kent Enstitüsü'nün yeni raporuna göre, koronavirüs salgının ortasında yaklaşık 43 milyon ABD'li sağlık sigortalarını kaybedebilir. Salgından önce 160 milyon ABD'linin -kabaca nüfuzun yarısı- sağlık sigortalarını işleri aracılığı ile sağladığı belirtilirken, bunun da karantina önlemleri tarafından tetiklenen işten çıkarma dalgaları ile milyonlarca kişi için tehlikeye girdiği ifade edildi.

DAHA FAZLA ÖLÜME SEBEBİYET VEREBİLİR

RWJF tarafından, bu insanlardan 7 milyon kadarının, kötü ekonomik koşullar devam ettiği için yeni sigorta bulmasının pek mümkün görülmediği tahmin edildi. Bunun gibi büyük sigorta kayıplarının ABD'nin sağlık hizmetleri ortamını önemli ölçüde değiştirebileceği ve muhtemelen, insanların pahalı sağlık hizmetinden kaçınacağı için daha fazla ölüme sebebiyet verebileceği ifade edildi.

UYGUNLUK KRİTERİ EYALETTEN EYALETE DEĞİŞİYOR

Bazı analistlerin beklediği gibi salgının yüzde 20 işsizlik oranıyla sonuçlanması durumunda, Kent Enstitüsü ve RWJF'deki araştırmacıların, 25 ila 43 milyon kişinin sağlık sigortasını kaybedebileceğini tahmin ettikleri belirtildi. Birçok insanın, düşük gelirli insanlar için sağlık sigortası programı olan Medicaid de dahil olmak üzere sigorta almak için sosyal güvenlik ağlarını kullanacağı ancak buna uygunluk kriterinin de eyaletten eyalete değiştiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı Haber
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Büyülü Sahra Çölü'nde kaybolan sporcu, yarasa kanı içerek hayatta kaldı Haber
Büyülü Sahra Çölü'nde kaybolan sporcu, yarasa kanı içerek hayatta kaldı
Virüse karşı ilham olan uygulama! Dünya gözünü bu restorana dikti Haber
Virüse karşı ilham olan uygulama! Dünya gözünü bu restorana dikti
58 yaşındaki kadının feci sonu! Dokunmak istediği timsaha yem oldu Haber
58 yaşındaki kadının feci sonu! Dokunmak istediği timsaha yem oldu
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi Haber
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Gizemli Mavi Çukur'a dalan dalgıcı şaşırtan manzara! Plastik şişe buldu
Gizemli Mavi Çukur'a dalan dalgıcı şaşırtan manzara! Plastik şişe buldu
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu 'standart dışı' çıktı
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Çinli bilim insanları: Koronavirüs, cinsel yolla da bulaşıyor
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Berlin'de Hitler'in devrilmesinin 75. yıl dönümü! İşte o günlerde yaşananlar
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
ABD'de seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın taciz iddiaları ortalığı karıştırdı
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Hüseyin İnan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Harun Tan Türkan Şoray Gülben Ergen Özer Kızıltan
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Nenad Bjelica Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Anne Aydın Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: 43 milyon ABD'li koronavirüs nedeniyle sağlık sigortasını kaybedebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 18:32:49. #1.15#
title