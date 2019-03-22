43 Milyarlık Yardımı Vatandaşlara Aktardık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "17 yılda 1,3 milyarlık sosyal yardım 289 milyara çıktı. 2018 yılında ise 43 milyarlık sosyal yardımı vatandaşlara aktardık." dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti Samsun İl Başkanlığınca kentteki bir kafede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Samsun'un, kurtuluş mücadelesinin ilk meşalesinin yakıldığı şehir olduğunu söyledi.

Yüzyıl önce yakılan bu meşaleyi bugün hep birlikte taşıdıklarını aktaran Selçuk, "Bu misyonu layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sizden gelen geri bildirimler bizim için önemli. Engelli, yaşlı hizmetlerinde, şehit yakını ve gazilerimizle olsun, kadın ve çocuk hizmetlerimiz son 17 yılda değer kazandı. Her birimizin ayrı ayrı katkıları var, bu davaya gönül verdiğiniz için bunu başardık. Bizler bunu gururla ifade edebiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi nereden nereye geldik, çok ciddi mesafe katettik." ifadelerini kullandı.

Sosyal yardımlar hakkında bilgi veren Selçuk, şöyle devam etti:

"17 yılda 1,3 milyarlık sosyal yardım 289 milyara çıktı. 2018 yılında ise 43 milyarlık sosyal yardımı vatandaşlara aktardık. Ürettiğimizi, toplumun her kesimiyle paylaşıyoruz. Engellilerle ilgili rapor çalışması yaptık. Birden fazla rapor almak zorunda kalıyorlardı, artık tek rapor alıyorlar. Evde bakım hizmetleri de aynı şekilde. Ramazan ve bayramda hizmetlerin kesildiğini söyleyen vatandaşlarımız vardı. Hiçbiri evde bakım konusunda sıkıntı yaşamadı. Bin liranın altında emekli aylığı kalmadı. Asgari ücret yüzde 26 artışla 2020 lira oldu. Yüzde 9'u sosyal güvenlik sistemine dahil olan bir ülkeyiz. Dünya ile kıyaslandığında ülkemizin önde olduğunu söylemek zorundayız, kendi kendimizle yarışıyoruz. Sizlerin de yardımıyla bunu daha da ileri götüreceğiz."

Bakan Selçuk, Samsun'un yine gönül belediyeciliğine kavuşacağını umut ettiğini dile getirerek, seçim odaklı değil, gönülleri fethetmek için çalıştıklarını, daha çok çalışarak yine gönülleri fethedeceklerini kaydetti.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA