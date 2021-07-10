Düğün yemeği 43 kişiyi hastanelik etti
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Düğün yemeği 43 kişiyi hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Zonguldak'ta katıldıkları düğünde verilen tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 43 kişi hastanelik oldu.

- Zonguldak'ta katıldıkları düğünde verilen tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 43 kişi hastanelik oldu.

İddialara göre, Kilimli ilçesinde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 43 kişi bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi rahatsızlıkları üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. 43 kişi ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Emrecan Bayram/İHA)

Düğün yemeği 43 kişiyi hastanelik etti
Düğün yemeği 43 kişiyi hastanelik etti
Düğün yemeği 43 kişiyi hastanelik etti
Düğün yemeği 43 kişiyi hastanelik etti
Düğün yemeği 43 kişiyi hastanelik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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