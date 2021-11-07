43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43'üncü İstanbul Maratonu'na CHP ve İYİ Parti'nin Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener de katıldı.

İSTANBUL (DHA) - 43'üncü İstanbul Maratonu'na CHP ve İYİ Parti'nin Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener de katıldı. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na yürüyerek geçen siyasi parti liderleri maratona katılanlarla fotoğraf çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 43'üncü İstanbul Maratonu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

KILIÇDAROĞLU 1923 AKŞENER 2023 GÖĞÜS NUMARALARIYLA KATILDIAnadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na vatandaşlarla birlikte yürürken Kemal Kılıçdaroğlu '1923' numaralı göğüs numarasıyla, Meral Akşener '2023' göğüs numarasıyla katılması dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da '34' numaralı göğüs formasıyla yer aldı. Vatandaşlarla birlikte fotoğraf çekilen siyasi liderler, Avrupa Yakası'na geçtikten sonra makam otomobilleriyle ayrıldı.

(fotoğraf)


- İstanbul
43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

43. İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu ve Akşener de katıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu

İstanbul Maratonu'na Kılıçdaroğlu, Akşener ve Kaftancıoğlu'nun göğüs numaraları damga vurdu

 43. NKolay İstanbul Maratonu'nda start verildi

43. NKolay İstanbul Maratonu'nda start verildi

 İstanbullular dikkat! Maraton nedeniyle birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Maraton nedeniyle birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title