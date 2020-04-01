43 ilin geçiş noktasındaki tüm araçlar durduruldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› 43 ilin geçiş noktasındaki tüm araçlar durduruldu - Haber
Kırıkkale, Ankara, Araç, 3. Sayfa

43 ilin geçiş noktasındaki tüm araçlar durduruldu

43 ilin geçiş noktasındaki tüm araçlar durduruldu Korona kuyruğu havadan görüntülendi Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, korona virüs denetimleri kapsamında araçların denetimsiz geçişine izin verilmedi.

01.04.2020 19:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:45
43 ilin geçiş noktasındaki tüm araçlar durduruldu

43 ilin geçiş noktasındaki tüm araçlar durduruldu

Korona kuyruğu havadan görüntülendi

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, korona virüs denetimleri kapsamında araçların denetimsiz geçişine izin verilmedi. Sürücü ve yolcuların tek tek salgına karşı ateşleri ölçülürken kara yolunda da oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Kırıkkale Valiliği öncülüğünde, Bölge Trafik Denetleme ve Uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı denetimlerini gerçekleştirilmeye devam ediyor. Kendi güvenlik tedbirlerini de alan ekiplerce, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Ankara-Samsun, Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki doğu ve batı istikametini kullanan araçlar tek tek durduruldu. Denetimlerde özellikle gıda ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kontrol yapıldı. Özel izinle yolcu taşıyan araçlarda bulunan sürücülerin de seyahat belgeleri kontrol edildi.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşleri ölçülürken virüse karşı duyarlı olmaları istendi. Maske ve eldiven takarak tedbirlerini alan sürücü ve yolcular oluşan uzun araç kuyruğuna rağmen sağlıkları için uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Seyahat eden vatandaşlara da 14 kural hatırlatılarak uyması gereken kurallar da anlatıldı. Araçlar denetim kapsamında tek tek durdurulup kontrol edilirken uygulama da oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Öte yandan, Samsun-Ankara D-200 kara yolu üzerinde bulunan Balışeyh ilçesinde ve Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki Keskin ilçesinde de oluşturulan kontrol noktalarında ekiplerce, araçlar durdurularak uygulama yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

43 ilin geçiş noktasındaki tüm araçlar durduruldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

43 ilin geçiş noktasındaki tüm araçlar durduruldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha Haber
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haber
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi Haber
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Lucescu'dan 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Cahit Özkan İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Chloe Loughnan
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Wuhan Milli İngiltere
Şu an buradasınız: 43 ilin geçiş noktasındaki tüm araçlar durduruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 21:02:23. #1.15#
title