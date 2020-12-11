43 ilin geçiş noktasında "seyahat izin belgesi" denetimi
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43 ilin geçiş noktasında "seyahat izin belgesi" denetimi

11.12.2020 01:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 01:43

43 ilin geçiş noktasında "seyahat izin belgesi" denetimi 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

43 ilin geçiş noktasında "seyahat izin belgesi" denetimi

KIRIKKALE - 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta, araçlar tek tek durduruldu. Bölge Trafik Denetleme Noktası'nda, 8 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Trafik ekiplerince, şehirlerarası yük ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlarında 'takograf' ile sürücülerin belgeleri incelendi.

43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi
43 ilin geçiş noktasında 'seyahat izin belgesi' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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