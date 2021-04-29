43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, 'tam kapanma' öncesi araç yoğunluğu
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43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, 'tam kapanma' öncesi araç yoğunluğu

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, 'tam kapanma' öncesi araç yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, dün başlayan tam kapanma öncesi araç yoğunluğu, bugün de devam etti.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, dün başlayan tam kapanma öncesi araç yoğunluğu, bugün de devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma öncesi, vatandaşların memleketlerine yolculuğu devam ediyor. 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de, dün başlayan, tam kapanma öncesi araç yoğunluğu, bugün de devam etti. Özellikle karayolunun Samsun yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yolda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlem aldı. Trafik yoğunluğunun bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.


43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, 'tam kapanma' öncesi araç yoğunluğu
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, 'tam kapanma' öncesi araç yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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