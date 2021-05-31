43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de kısıtlama sonrası araç yoğunluğu
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43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de kısıtlama sonrası araç yoğunluğu

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de kısıtlama sonrası araç yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, hafta sonu uygulanan kısıtlama sonrası araç yoğunluğu oluştu.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, hafta sonu uygulanan kısıtlama sonrası araç yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 Mayıs cuma günü saat 21.00'de başlayan 54 saatlik hafta sonu kısıtlaması bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamayı memleketlerinde geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı. 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de, sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşandı. Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolunda Ankara yönünde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşaklarda önlem alıp trafiği yönlendirmeye çalıştı.

 


43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de kısıtlama sonrası araç yoğunluğu
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de kısıtlama sonrası araç yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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