43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, araç yoğunluğu
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43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, araç yoğunluğu

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, araç yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, tam kapanma sonrası araç yoğunluğu oluştu.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, tam kapanma sonrası araç yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Kısıtlamayı ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerin de geçiren vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı. 43 ilin bağlantı noktası olan Kırıkkale'de, akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşandı. Karayolunun Ankara ve Samsun yönlerinde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yolda zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun bugün gece de saatlere kadar sürmesi bekleniyor.


43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, araç yoğunluğu
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, araç yoğunluğu
43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, araç yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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