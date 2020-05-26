43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı
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43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı

43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı Kırıkkale'de bu bayram geçiş sayısı 3 bin araca kadar düştü Her yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla günlük 100 bin aracın geçtiği 43 ilin geçiş güzergahı olarak nitelendirilen Kırıkkale'de kısıtlama dolayısıyla geçiş sayısı 3 bine kadar düştü.

26.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 26.05.2020 00:28

43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı

Kırıkkale'de bu bayram geçiş sayısı 3 bin araca kadar düştü

KIRIKKALE - Her yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla günlük 100 bin aracın geçtiği 43 ilin geçiş güzergahı olarak nitelendirilen Kırıkkale'de kısıtlama dolayısıyla geçiş sayısı 3 bine kadar düştü. Boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de yollar boş kaldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen Kırıkkale'de, kısıtlama dolayısıyla kara yollarında araç görünürlüğü azaldı. Her yıl Ramazan Bayramı dolayısıyla 100 bin aracın geçiş yaptığı 'kilit kavşak'tan bu bayram geçişlerin 3 bin araca kadar düştüğü bildirildi. Bayramda da tedbirlerini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, güzergahtaki araçlar uygulama noktasında tek tek durduruluyor. Sürücü ve yolcuların yol seyahat izin belgeleri kontrol edilirken gereken uyarılar da yapılıyor. Kara yolunda görevli ve izin belgesi bulunmayan araçlar dışında geçiş olmadığı gözlenirken boş kalan yollar drone ile havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı

Kaynak: İHA

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