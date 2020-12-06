43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu havadan görüntülendi
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43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu havadan görüntülendi

06.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:02
43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu havadan görüntülendi

Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 43 ilin geçiş güzergahında trafiğin son durumu drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 43 ilin geçiş güzergahında trafiğin son durumu drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan önlemler kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta denetimler sürüyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri ile HES kodu kontrollerini yapıyor. Ayrıca şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda da denetimler yapılıyor.

Kilit kavşaktaki denetimler ile yolların son durumu drone ile havadan görüntülendi. - KIRIKKALE

43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergahındaki trafiğin son durumu havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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