43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi
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43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlere geri dönüş için yollara akın etti. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunu kullanan sürücüler, kilit kavşakta trafiğe takıldı. Durma noktasına gelen araçlar, tampon tampona ilerleyebildi. Yaşanan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

(Hasan Ay/İHA)

43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi
43 ilin geçiş güzergahında yoğun trafik: 'Kilit kavşak' havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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