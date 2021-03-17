43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi
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43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi

17.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:42
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de, sabah saatlerinde yoğun araç trafiği yaşandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de, sabah saatlerinde yoğun araç trafiği yaşandı. Bir süre yağan kar yağışı nedeniyle de sürücüler olumsuz etkilendi.

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yollara akın eden sürücüler, 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunun birleştiği kilit kavşakta sürücüler, bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri ise kavşaklarda trafiğin akışını sağlamak ve kazaya sebebiyet vermemek amacıyla görev yaptı. Sürücülere de dikkatli araç kullanmaları hususunda uyarılarda bulunuldu. - KIRIKKALE

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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